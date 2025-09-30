Dois homens com drogas embaladas com fotos de Neymar são presos

Drogas embaladas com o rosto de Neymar são vendidas também no Paraguai - (crédito: Redes sociais)

A Polícia Militar prendeu, no final da noite de segunda-feira (29/9), no Bairro Boa Vista, na Região Leste de Belo Horizonte, dois homens que tinham em seu poder 2.650 pedras de crack, um revólver calibre 38 e um aparelho celular. A droga é avaliada em R$ 225 mil e chama a atenção pelo fato de as barras estarem embaladas com fotos do craque Neymar, do Santos.

A PM recebeu a informação de que havia um homem armado e que este estaria traficando drogas no Boa Vista. Depois de obter as características do suspeito, os policiais conseguiram identificá-lo: tratava-se de um homem chamado Douglas, traficante conhecido por “Pozão”.

“Pozão” foi localizado quando estava na companhia de outro homem. Ambos foram presos por porte de drogas e por porte ilegal de arma.

Segundo caso

Esta não foi a primeira vez que a polícia apreendeu drogas embaladas com uma foto de Neymar. Em novembro do ano passado, um homem de 27 anos foi preso em São Vicente, interior de São Paulo, enquanto vendia drogas.

Na época foram apreendidas 31 cápsulas de cocaína com fotos de Neymar, além de 43 pedras de crack e mais 80 gramas de maconha, totalizando 2 kg de drogas ilícitas.

E, ao ser preso, o traficante disse aos policiais que a imagem do jogador era usada para agregar valor e destacar que o produto tinha uma melhor qualidade, funcionando como um código.