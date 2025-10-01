Resultado da +Milionária atrasa nesta quarta-feira (1°/10)

Apostadores continuam aguardando o retorno da divulgação dos resultados do sorteio - (crédito: Reprodução/Loterias Caixa)

O resultado do sorteio da loteria +Milionária sofreu um atraso nesta quarta-feira (1°/10). Até às 22h, a Caixa Econômica ainda não retomou os resultados.

Após os resultados da Dupla Sena, Quina, Lotofácil, Lotomania e do Super-Sete, a Caixa anunciou intervalo e encerrou a transmissão. O prêmio acumulado é de R$ 167 milhões.

Confira os demais resultados da noite:

Dupla Sena: 13 - 16 - 26 - 28 - 39 - 42 no primeiro sorteio; 08 - 11 - 20 - 30 - 32 - 33 no segundo;

Quina: 12 - 25 - 33 - 42 - 74;

Lotomania: 00 - 12 - 14 - 18 - 22 - 23 - 25 - 29 - 30 - 33 - 34 - 49 - 55 - 67 - 71 - 80 - 83 - 84 - 92 - 93;

Lotofácil: 01 - 03 - 07 - 09 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24;

Super Sete: Coluna 1: 1; Coluna 2: 3; Coluna 3: 7; Coluna 4: 9; Coluna 5: 6; Coluna 6: 3; Coluna 7: 1.