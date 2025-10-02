Irmãos são investigados suspeitos de adulterar bebidas em São Paulo

Foram apreendidos 1,8 mil lacres e tampas de uísques de diferentes marcas nacionais e importadas, além de três garrafas vazias - (crédito: Divulgação/PCSP)

Uma força-tarefa do governo de São Paulo identificou dois irmãos suspeitos de adulterar bebidas alcoólicas na zona sul da capital. Eles são investigados pela Polícia Civil por envolvimento na manipulação das bebidas.

Policiais foram até um endereço no Jardim Campo Limpo, na quarta-feira (1º/10), após receberem denúncia de que no local havia embalagens, etiquetas e demais insumos destinados à falsificação e adulteração de bebidas destiladas.

Na casa de um dos suspeitos, os policiais encontraram centenas de lacres e tampas de uísques guardados em sacos e caixas dentro de um quarto nos fundos. Em outro cômodo, também localizaram objetos semelhantes.

Ao todo, foram apreendidos 1,8 mil lacres e tampas de uísques de diferentes marcas nacionais e importadas, além de três garrafas vazias. Todo o material foi encaminhado para a perícia. Um dos investigados, de 52 anos, já havia sido indiciado em 2022 por falsificação de bebidas. Na ocasião, no mesmo endereço, os policiais apreenderam bebidas adulteradas.

De acordo com o boletim de ocorrência, a suspeita é que os irmãos substituíam o conteúdo de garrafas de marcas importadas e de maior valor agregado por líquidos de bebidas mais baratas ou produzidos de forma artesanal, adicionando posteriormente tampas e lacres falsificados. Dessa forma, os produtos eram comercializados como se fossem originais.

O caso foi registrado no 37º Distrito Policial como falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de bebidas. A dupla segue investigada pelo crime.

Estabelecimentos interditados em SP após casos de intoxicação por metanol

Seis estabelecimentos foram interditados em São Paulo até a tarde de quarta-feira (1º/10) após fiscalização conjunta entre as secretarias da Saúde, Segurança Pública, Fazenda e Justiça. Até agora, foram apreendidas quase mil garrafas para investigação.

Outras 17,7 mil garrafas foram encontradas em uma fábrica clandestina no município Americana. Um lote de 128 mil garrafas foi lacrado em Barueri na quarta por falta de documentação.

Também na quarta, duas mulheres foram presas com 162 garrafas de uísque falsificadas no município de Dobrada. As bebidas estavam sem documentação fiscal e tinham rótulos desconhecidos no Brasil.

Intoxicação por metanol

O Ministério da Saúde informou, nesta quinta-feira (2/10), que subiu para 43 o número de casos suspeitos de intoxicação por metanol no Brasil. A maioria das notificações foi registrada em São Paulo, com 39 ocorrências, sendo dez confirmadas e 29 ainda em investigação. Em Pernambuco, há quatro casos sob análise. Até o momento, um óbito foi confirmado em São Paulo, enquanto outros sete seguem em investigação (cinco em SP e dois em PE).



Os principais sintomas devido à intoxicação por metanol podem aparecer entre 12h e 24h após a ingestão da substância. Neste momento em que há uma alta nas notificações, é importante redobrar a atenção porque os sinais se associam aos de uma ressaca comum. Veja os sintomas a seguir:

Dor abdominal;

Visão alterada;

Confusão mental;

Náusea.

Diante desses sinais, o paciente deve procurar o atendimento médico no serviço de emergência mais próximo a sua casa para investigação, diagnóstico e tratamento adequado.

A orientação é que, ao chegar à unidade de saúde, a pessoa com sintomas informe que consumiu bebida alcoólica e em qual contexto. O ideal é que o paciente relate, por exemplo, se esteve em uma festa antes de procurar atendimento no SUS, que tipo de bebida ingeriu, se haviam rótulos nas embalagens e qual foi o horário da ingestão.

