Anvisa determina recolhimento de queijo artesanal contaminado

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária determinou nessa terça-feira (30/9) o recolhimento do Queijo Minas Artesanal. Segundo informou o órgão, diversos lotes do alimento continham bactérias causadoras de listeriose e intoxicação alimentar. Foram suspensas a comercialização, distribuição, propaganda e uso de todos os lotes fabricados a partir do último dia 26 de abril.
Esta, porém, não foi a primeira atitude tomada diante de eventuais problemas com os queijos. "O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento já havia suspendido as atividades do estabelecimento e a Diretoria de Vigilância em Alimentos da Superintendência de Vigilância Sanitária do estado de Minas Gerais publicou a interdição cautelar dos lotes", relatou o órgão, por meio de comunicado. Diferentes lotes do produto carregavam, na própria composição, bactérias Listeria monocytogenes e Staphylococcus coagulase positiva em diferentes lotes do produto.
A listeriose é uma doença com potencial de causar danos gastrointestinais. Além de poder ocasionar febre e dores musculares, pode ainda gerar sintomas inespecíficos em gestantes, como fadiga e dores. A bactéria também é capaz de levar à morte fetal ou parto prematuro. O Staphylococcus coagulase pode causar infecções alimentares.
