Fraudes no CNU são alvo de operação da Polícia Federal em três estados

De acordo com a PF, foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão, três de prisão preventiva e diversas medidas cautelares - (crédito: Divulgação/Polícia Federal)

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (2/10), a operação “Última Fase”, que tem como objetivo desarticular uma organização criminosa especializada em fraudes em concursos públicos. De acordo com a PF, as investigações identificaram fraudes no Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) de 2024 e, também, irregularidades em certames das Polícias Civis de Pernambuco e Alagoas, da Universidade Federal da Paraíba, da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil.

Leia também: Quem pode ser responsabilizado nos casos de intoxicação por metanol

De acordo com a PF, foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão, três de prisão preventiva e diversas medidas cautelares, como afastamento de cargos públicos e sequestro de bens nos estados. A ação foi realizada em apoio ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Leia também: Governo descarta novo Concurso Unificado em 2026

Ainda segundo a PF, os investigados foram excluídos dos processos seletivos e afastados de funções públicas já ocupadas. Eles poderão responder por crimes como fraude em certame de interesse público, lavagem de dinheiro, organização criminosa e falsificação de documento público.

Em comunicado oficial, o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) informou que apoia as investigações da Polícia Federal sobre fraudes em concursos públicos desde o início. O órgão citou, inclusive, um episódio específico de fraude ocorrido durante a aplicação da primeira prova da primeira edição do CPNU.

Leia também: CNU: PMDF reforçará o esquema de segurança no dia da prova

“O MGI vem acompanhando os desdobramentos da operação da PF realizada hoje e, em conjunto com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, a Polícia Federal e demais forças de segurança, ampliou os mecanismos de fiscalização para garantir maior segurança, transparência e integridade na prova do CPNU 2, cuja realização está confirmada para este domingo, 5 de outubro”, destacou a pasta.