ACIDENTE NA BR414

Motorista morre após tombar caminhão na curva do Mirante do Salto de Corumbá

Acidente ocorreu nas primeiras horas desta quarta-feira (1º/10) no km 383 da BR-414

Motorista morre ao tombar carreta na curva do Mirante do Salto Corumbá na BR414 - (crédito: PRF/GO)
O motorista de uma carreta, que estava carregada de cimento, morreu nas primeiras horas desta quarta-feira (1º/10) depois que o veículo tombou na curva do Mirante do Salto de Corumbá, no km 383 da BR-414.

Conforme nota divulgada pela Polícia Rodoviária Federal de Goiás (PRF-GO), o veículo seguia no sentido Cocalzinho–Anápolis quando saiu da pista e tombou. A dinâmica do acidente ainda não foi relevada e a vítima não foi identificada. 

O Instituto Médico Legal realizou a remoção do corpo e o caso segue sob investigação. O veículo foi removido pela concessionária que administra a rodovia.

Por Jaqueline Fonseca
postado em 01/10/2025 10:20
