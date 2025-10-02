Metanol: Padilha recomenda que a população evite consumir destilados

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, recomendou, nesta quinta-feira (2/10), que a população evite o consumo de bebidas alcoólicas destiladas cuja origem seja incerta. A recomendação, feita em entrevista coletiva em Brasília, ocorre após o país registrar 59 casos suspeitos de intoxicação por metanol.
“Na condição de ministro da Saúde, mas também como médico, tenho feito a recomendação a todas as pessoas que evitem, nesse momento ingerir, um produto destilado, sobretudo os incolores, que você não tenha absoluta certeza da origem dele”, alerta.
“Não estamos falando de um produto essencial para a vida das pessoas. Não estamos falando de um produto da cesta básica. Estamos falando de um produto que é objeto de lazer. Não há problema nenhum em evitar esses destilados”, afirma.
Padilha também aponta que, entre suspeitos e confirmados, o Ministério da Saúde foi notificado de 59 casos de intoxicação. Ele afirma que, desse total, o Centro de Informações Estratégicas e Resposta de Vigilância em Saúde (Cievs) já notificou 11 detecções laboratoriais de metanol.
Mais recomendações
Além dos cuidados com a origem das bebidas, o ministro da Saúde adverte para a importância da alimentação e hidratação antes do consumo de álcool. “Mesmo em um caso extremo, como esse de intoxicação por um produto tão nocivo à saúde como o metanol, estar alimentado e hidratado pode reduzir os impactos do que está sendo ingerido”, diz.