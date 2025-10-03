Homem mata companheira e enteada após ser denunciado por abuso sexual

Aline dos Santos Barbosa (esquerda) e Gabrielle dos Santos Camacho (direita) compareceram à delegacia para denunciar abuso sexual sofrido pela jovem - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

Aline dos Santos Barbosa, de 36 anos, e a filha, Gabrielle dos Santos Camacho, de 15, foram assassinadas a tiros dentro de casa, localizada em uma área rural de Tanguá, no bairro Mangueirinha, próximo à BR-101, na quinta-feira (2/10). Segundo informações da Polícia Civil, o companheiro de Aline teria cometido o crime após descobrir que havia sido denunciado por estuprar Gabrielle e a irmã dela, de 10 anos.

O suspeito do crime é Moisés Belmont, de 66 anos, empresário da região que estava em um relacionamento com Aline. Ao ser comunicado de que precisaria comparecer à 70ª Delegacia de Polícia (Tanguá) para prestar depoimento, decidiu ir armado até a residência da companheira para executar o crime.

De acordo com a Polícia Civil, Moisés Belmont teria sido acusado de abusar sexualmente de Gabrielle da irmã dela, de 10 anos de idade. As vítimas não são filhas do autor.

Horas depois, ele foi encontrado morto dentro do carro, em Rio Bonito, um município vizinho.