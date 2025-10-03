DF tem dois casos suspeitos de intoxicação por metanol

Sobe para dois o número de brasilienses com suspeita de intoxicação por metanol. O segundo caso foi registrado na manhã desta sexta-feira (3/10).
A informação foi confirmada ao Correio pelo secretária executiva de Assistência à Saúde, Edna Marques, em entrevista às jornalistas Sibele Negromonte e Mariana Niederauer, no CB.Agro, uma parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília. "O paciente foi avaliado e está sendo transferido para um hospital de alta complexidade", afirmou.
Edna Marques disse ainda que, no caso do rapp Hungria, internado na UTI do DF Star desde quinta-feira (2/10), "está praticamente confirmada" a intoxicação por ingestão de bebida adulterada com metanol.
Aguarde mais informações
