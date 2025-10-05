Ginasta de 20 anos morre em acidente de moto em São Paulo

Guilherme Augusto atuava no Esporte Clube Pinheiros, da capital paulista - (crédito: Divulgação/Confederação Brasileira de Ginástica)

O ginasta Guilherme Augusto de Amorim Silva morreu aos 20 anos. O atleta não resistiu aos ferimentos decorrentes de um acidente de moto na sexta-feira (3/10). O velório de Guilherme ocorreu na manhã deste domingo (5/10), no Cemitério Primavera I, em São Paulo. O sepultamento será foi às 15h30.

A Confederação Brasileira de Ginástica se solidarizou com a família, amigos e membros da comunidade esportiva que conviveram com o atleta.

Guilherme atuava no Esporte Clube Pinheiros, da capital paulista. Em nota, o clube disse que recebeu a notícia da morte do atleta com "imenso pesar". "Guilherme fez parte da nossa equipe de Ginástica Artística com empenho e paixão, representando o Clube com excelência", afirmou.

Guilherme conquistou o Pan Americano juvenil; Jogos sul-americano juvenil, Campeonato Sul-americano juvenil e foi cinco vezes campeão Brasileiro juvenil. "Era uma das grandes promessas do esporte", citou o Esporte Clube Pinheiros.

