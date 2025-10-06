Brasil dá início a Campanha Nacional de Multivacinação

Profissional de saúde aplica dose em criança durante a Campanha Nacional de Multivacinação, que segue até 31 de outubro em todo o país - (crédito: Divulgação)

O governo federal iniciou, nesta segunda-feira (6/10), uma nova ofensiva para recuperar a cobertura vacinal entre crianças e adolescentes. A Campanha Nacional de Multivacinação vai até 31 de outubro e mobiliza todas as unidades básicas de saúde do país, com a oferta de mais de 6,8 milhões de doses e o repasse de R$ 150 milhões a estados e municípios para reforçar as ações locais.

Durante o lançamento da campanha, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, destacou a confiança e a importância da imunização como forma de prevenir o retorno de doenças erradicadas no Brasil. “Os pais e mães precisam lembrar que só não tiveram doenças graves como paralisia infantil ou meningite porque seus responsáveis enfrentaram condições muito mais difíceis para garantir a vacinação, quando as doses nem sempre estavam disponíveis todos os dias nas unidades de saúde”, afirmou. Entre as vacinas ofertadas estão BCG, hepatite B, penta, poliomielite, rotavírus, pneumocócica, meningocócica, influenza, covid-19, febre amarela, tríplice viral, varicela, hepatite A, DTP e HPV.

Para ampliar o alcance da mobilização, o Ministério da Saúde utilizará o aplicativo Meu SUS Digital, que enviará notificações a cerca de 40 milhões de usuários. O app permite consultar a Caderneta Digital de Saúde da Criança e acompanhar o calendário vacinal com atualizações automáticas. A pasta pretende intensificar a conscientização, especialmente entre pais e responsáveis, garantindo o retorno de coberturas vacinais que caíram nos últimos anos.

O governo aponta que, entre 2022 e 2024, a imunização contra a poliomielite em crianças menores de dois anos cresceu 17%, enquanto a cobertura da tríplice viral aumentou 40%. Diante do avanço do sarampo em países da América do Norte, o Brasil também ampliará a oferta dessa vacina para pessoas entre 1 ano e 59 anos. O Dia D de mobilização nacional será em 18 de outubro, quando as unidades básicas de saúde funcionarão em horário estendido. “O Dia D será uma ação conjunta com estados e municípios para garantir que todas as crianças estejam protegidas”, concluiu Padilha.