Casos de intoxicação por metanol sobem a 225, diz Ministério da Saúde

O Ministério da Saúde divulgou na noite deste domingo (5/10) o boletim com os números atualizados de casos de intoxicação por metanol no Brasil. Ao todo, são 225 notificações, sendo 16 casos confirmados e 209 em investigação. São Paulo continua com a maior parte das confirmações, são 14. As outras duas são do Paraná.
O Ceará e o Rio de Janeiro notificaram os primeiros casos suspeitos, enquanto que Bahia e Espírito Santo descartaram intoxicação por metanol nos casos registrados. No momento, há notificações em 13 estados: Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pernambuco, Paraná, Rondônia, São Paulo, Piauí, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Paraíba e Ceará.
Em relação aos óbitos, a pasta confirmou hoje o segundo óbito em São Paulo pela substância, que já havia sido apontado pelo governo paulista, e o número de mortes suspeitas subiu para 13 (7 em SP, 3 em PE, 1 no MS, 1 em PB e 1 no CE). As informações do boletim foram enviadas pelos estados ao ministério até às 16h deste domingo.
