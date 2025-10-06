Governo de SP e setor de bebidas intensificam combate à falsificação de produtos

Coletiva sobre ações contra o metanol em São Paulo - (crédito: Reprodução / Agência de Notícias do Governo do Estado de São Paulo )

O Governo de São Paulo em conjunto com o setor de bebidas alcoólicas anunciou, nesta segunda-feira (6/10), por meio de convênio, a ampliação do combate à falsificação no estado. O encontro reforçou as medidas de fiscalização do gabinete de crise para conter a circulação de produtos adulterados no estado.

As medidas anunciadas devem contemplar o treinamento de agentes públicos e comerciantes para o combate à falsificação, campanhas de orientação para que o consumidor saiba identificar bebidas seguras. Além disso, devem ser feitas propostas legislativas voltadas ao endurecimento das regras sobre falsificação e comercialização irregular de produtos.

Balanço da Saúde

Segundo a Secretária de Saúde de SP, 14 casos de intoxicação por metanol foram confirmados no estado, com duas mortes. Outros 178 registros estão em investigação, incluindo sete óbitos. Foram descartados 15 casos após análise clínica.

As investigações da Polícia Civil apontam que uma parcela da contaminação pode ter ocorrido durante a limpeza de recipientes com metanol, prática irregular identificada em alguns locais.

O Secretário de Saúde, Eleuses Paiva, afirmou que o estado adquiriu 2,5 mil ampolas de álcool etílico absoluto para o tratamento de pacientes com intoxicação por metanol. Foram distribuídos entre 20 hospitais de referência para retirada das ampolas.

Investigações

Desde o fim de setembro, o gabinete de crise intensificou a fiscalização em bares, adegas e festas universitárias. Até o momento, forças de segurança de SP realizaram 60 operações em bares, festas, distribuidoras e fábricas clandestina. Mais de 7 mil garrafas foram apreendidas apenas na última semana, além de 41 prisões desde o início do ano, sendo 20 delas na semana passada. Também ocorreu a interdição de 11 estabelecimentos e nove deles tiveram as inscrições estaduais cassadas.

As principais linhas de investigação são, o uso de metanol para aumentar o volume de bebidas adulteradas e contaminação por metanol usado na limpeza de garrafas reaproveitadas.

Até o momento, não foi identificada ligação entre os estabelecimentos flagrados com bebidas falsificadas, nem entre os presos.

Recomendações aos consumidores

A intoxicação por metanol é grave, pode levar à cegueira permanente e até a óbito. O metanol pode estar presente em bebidas alcoólicas clandestinas e adulteradas, além de produtos como combustíveis, solventes e líquidos de limpeza.



Os sintomas de alerta são dores abdominais intensas, tontura e confusão mental.



Casos no Brasil

De acordo com o último boletim publicado pelo Ministério da Saúde, no domingo (5/10), confirmou 225 registros de intoxicação por metanol após ingestão de bebida alcoólica no Brasil.

Até o momento, a intoxicação foi confirmada com laudo médico em 16 casos. Os outros 209 ainda estão sob investigação em 13 unidades da Federação: Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pernambuco, Paraná, Rondônia, São Paulo, Piauí, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Paraíba e Ceará.

