"Vitória": Hungria se pronuncia pela primeira vez após receber alta hospitalar

Hungria se pronunciou pela primeira vez desde que foi internado por suspeita de intoxicação por metanol. Após receber alta, na tarde deste domingo (5/10), o artista fez uma postagem no Instagram onde compartilhou uma foto com toda a equipe médica do DF Star, hospital onde ele estava internado desde a última quinta-feira (2/10).

"Primeiramente, agradeço a Deus por mais uma oportunidade de celebrar a vida. Sou grato a toda a equipe do Hospital DF Star e, em especial, ao doutor Leandro Machado, que cuidou com dedicação da minha recuperação", escreveu Hungria. "Meu muito obrigado também a todos os fãs, amigos e familiares que, com orações, carinho e mensagens, tornaram esse momento mais leve e cheio de força. Hoje é um dia de vitória e gratidão", comemorou.