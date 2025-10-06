Trio é preso por esquema de venda ilegal de sangue de gatos em SP

O caso veio à tona após uma postagem nas redes sociais oferecer R$ 50 por coleta de sangue de gatos - (crédito: Reprodução / Facebook / Prefeitura de Monte Alto)

Um homem de 37 anos e duas mulheres de 42 e 50 anos foram presos em Monte Alto, na região de Ribeirão Preto, no sábado (4/10), sob suspeita de abuso de animais. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o trio participava de um esquema de venda ilegal de sangue de gatos.

Conforme a SSP, guardas civis foram acionados para atender a ocorrência após denúncias de que os suspeitos ofereciam dinheiro para retirar sangue de gatos. No local indicado, apreenderam animais desacordados e equipamentos veterinários.

Foi a partir de uma postagem nas redes sociais que o caso ganhou atenção: uma oferta de R$ 50 pela coleta de sangue felino. A Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente foi notificada, bem como a Guarda Civil Municipal e a Polícia Civil da região.

O Correio procurou a prefeitura de Monte Alto para mais informações e aguarda retorno. Segundo atualizações do órgão nas redes sociais, o homem afirmou trabalhar para uma clínica veterinária de São José do Rio Preto e coletar o sangue felino para transfusões.

Entre os suspeitos, um declarou-se estudante de medicina veterinária, enquanto os outros dois identificaram-se como auxiliares, recebendo R$ 300 e R$ 100 pelos procedimentos, respectivamente. O trio foi levado a delegacia, ouvido e liberado. A audiência de custódia foi no domingo (5/10).

A dona do imóvel afirmou usar o local para ajudar os animais, negando saber que a prática era irregular. As duas mulheres foram liberadas e o homem ficou preso preventivamente.

De acordo com a Folha de S. Paulo, as condições do local eram insalubres, e os animais eram anestesiados com uma forte dose de medicamento, desconsiderando características individuais. Não havia balança, equipamentos ou um veterinário responsável no local.

Em meio a prisão em flagrante, um dos gatos despertou, apresentando desorientação e abatimento. Conforme publicação da Prefeitura no Facebook, a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente testou o sangue de três dos felinos, cujo um dos resultados apontou positivo para FIV, o vírus da imunodeficiência felina. Os outros animais também serão examinados.

A reportagem contatou os demais órgãos envolvidos no caso e aguarda resposta. O espaço permanece aberto.