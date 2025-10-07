Quem foi Paiva Netto, o presidente da Legião da Boa Vontade

Ele criou a Editora Elevação, a Gráfica da Boa Vontade, a Gravadora Som Puro, o Portal Boa Vontade (além de inúmeros canais na internet, em diversos idiomas), a Super Rede Boa Vontade de Rádio e a Boa Vontade TV, ambas com dezenas de emissoras de norte a sul do Brasil - (crédito: João Preda)

O escritor, jornalista, radialista, compositor e educador, José de Paiva Netto morreu nesta terça-feira (7/10) no Rio de Janeiro, aos 84 anos. Ele era uma figura referência para milhares de pessoas engajadas no trabalho social e espiritual no Brasil e no exterior.

Segundo nota oficial da Legião da Boa Vontade (LBV), entidade da qual era presidente, Paiva Netto estava internado no Hospital Pró-Cardíaco, em Botafogo. As causas do falecimento ainda não foram divulgadas.

Paiva Netto

José Simões de Paiva Netto nasceu em 2 de março de 1941, no Rio de Janeiro. Desde jovem demonstrou sensibilidade para a fé, a comunicação e o serviço ao próximo. Ainda adolescente com 15 anos, em 29 de junho de 1956, ele fez seu primeiro contato formal com a Legião da Boa Vontade, ao ouvir uma apresentação musical natalina fora de época. Aliada à mensagem espiritual que se seguia no programa “Campanha da Boa Vontade”, se identificou com o ideal humanitário e espiritual da entidade.











A partir daí, dedicou-se como voluntário à LBV, com participação em campanhas e eventos, até se envolver de forma cada vez mais ativa na organização. Aos poucos foi ocupando cargos de liderança, tornou-se Secretário-Geral da Instituição (cargo equivalente ao de vice-presidente), e, após o falecimento do fundador Alziro Zarur, em 21 de outubro de 1979, Paiva Netto assumiu a presidência. Foram quase 50 anos de trabalho espiritual e humanitário.

Feitos na LBV

Desde que assumiu a direção da LBV em 1979, Paiva Netto passou a ser o protagonista da elevação da entidade a uma dimensão nacional e internacional. Algumas de suas principais ações incluem a ampliação dos projetos socioeducacionais da LBV, com a criação de unidades assistenciais, escolas-modelo, centros comunitários, programas de apoio a idosos, serviços de assistência social e projetos culturais.

Além disso, foi um dos encarregados da formulação e aplicação de uma linha pedagógica própria, com destaque para a pedagogia do afeto (para crianças) e pedagogia do cidadão ecumênico (para jovens e adultos), integrando valores espirituais e cidadania.

Sob a sua liderança, houve uma internacionalização da LBV. A partir disso, a instituição passou a atuar em outros países da América Latina, em Portugal e nos Estados Unidos.

E uma das mais importantes foi o reconhecimento e vínculo com a Organização das Nações Unidas, ocorrido em 1994. A LBV associou-se ao Departamento de Informação Pública (DPI) das Nações Unidas. E em 1999, tornou-se a primeira ONG brasileira a obter posição consultivo geral no Conselho Econômico e Social (ECOSOC).

Além disso, durante seu mandato, a LBV adotou o lema “Educação e Cultura, Alimentação, Saúde e Trabalho, com Espiritualidade Ecumênica”, como diretriz de integração entre assistência material e dimensão espiritual.

Sua atuação como escritor, comunicador e propagador espiritual

Além da liderança institucional, Paiva Netto era amplamente reconhecido por sua produção intelectual e comunicacional. Foi autor de numerosos livros e artigos, muitos traduzidos a mais de 25 idiomas e adaptados para o braile. Também colaborou em veículos de imprensa como Folha de S. Paulo, Jornal de Brasília, A Tarde e revista Manchete. Atuou como compositor e músico, com obras gravadas e apresentadas em contexto litúrgico e cultural.

Com mais de quatro décadas à frente da LBV, Paiva Netto deixa um legado robusto. Sua liderança transformou uma entidade criada no âmbito nacional em uma organização com presença transnacional, impacto social e repercussão espiritual.