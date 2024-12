LBV doa 20 toneladas de alimentos a mil famílias do DF e Entorno

Campanha de Natal da LBV atende com alimentos famílias do DF e Entorno - (crédito: PEDRO SANTANA / CB)

Neste Natal, a Legião da Boa Vontade (LBV) se mobiliza para levar dignidade a mais de mil famílias carentes do Distrito Federal e Entorno. Na terça-feira (17/12), foram entregues a elas 20 toneladas de alimentos, segundo a entidade, a qual acrescento que, em âmbito nacional, a meta é distribuir mais de 40 mil cestas básicas.

”A ação não se limita apenas à doação de alimentos não perecíveis, mas busca oferecer às famílias um alimento para a alma, renovando a confiança e trazendo uma perspectiva mais positiva para o futuro. O objetivo é garantir que essas famílias, muitas das quais enfrentam insegurança alimentar, possam iniciar o próximo ano com mais esperança e dignidade”, explica a gestora social, Jeiane Kellen ao Correio

A LBV é uma instituição atua, durante todo o ano, com foco em áreas de alta vulnerabilidade social. No DF, a entidade reforça sua papel em locais como a Estrutural, Samambaia, Riacho Fundo e Recanto das Emas. Essas áreas são atendidas com um acompanhamento contínuo, oferecendo, além de doações, projetos voltados para crianças, adolescentes e idosos.

Ingrid Gomes da Silva,34 anos, moradora em São Sebastião, é mãe de três filhos atendidos pela LBV: James, Atos e Davi. Ela destaca a qualidade da atenção que suas crianças recebem, desde a alimentação balanceada até o cuidado pedagógico.

Outra beneficiada, Ana Vilma Cruz de Alencar, 28, de Vicente Pires, disse que: “Quando eu consegui uma vaga para meu filho José Alfredo, minha vida mudou”. Para ela, o trabalho desenvolvido pela LBV com o garoto foi fundamental.

Catadora de reciclagem, Simone Sousa, 65, moradora na Estrutural, contou que recebe a cesta básica há 10 anos. "Essa cesta chega sempre em uma boa hora. Porque no momento de muita crise, como foi na pandemia, eles que nunca nos deixaram sem comida. Eles deram o melhor para a gente e para os nossos filhos", afirmou.

Simone enfatizou que, mais uma vez, as festas de fim de ano serão celebradas, em sua casa, com alimento de qualidade. "Eu sou muito feliz porque, todo Natal, as nossas mesas são fartas. As coisas estão muito difíceis. Tenho que deixar meu filho de manhã aqui à tarde no colégio para eu trabalhar com reciclagem, para dar uma vida melhor para a minha família. Mas no Natal somos presenteados pela LBV", disse.



A entrega de alimentos é apenas uma parte do trabalho da instituição, que, ao longo do ano, desenvolve diversos projetos de assistência e educação, como o programa de aprendizagem profissional e as aulas de educação infantil. A distribuição das cestas básicas ocorre seguindo um processo organizado, com o apoio de uma equipe técnica composta de assistentes sociais, psicólogos e pedagogos, que acompanham de perto as famílias atendidas.

Cada cesta pesa 18 quilos e contém itens como arroz, feijão, óleo de soja, açúcar, café, leite em pó, farinha de mandioca, fubá, farinha de milho, macarrão, extrato de tomate, biscoito e sal. O custo cada conjunto é de R$ 160,00, incluindo embalagem e logística.

Os interessados em contribuir com doações à LBV, em qualquer valor, podem fazê-lo por PIX para a chave pix@lbv.org.br ou acessando o site oficial da instituição www.lbv.org.br. Outra opção é o telefone 0800 055 50 99.