Homem é executado em posto de gasolina na frente do filho

Um homem de 46 anos foi executado a tiros na tarde de segunda-feira (6/10) em um posto de gasolina na Avenida Teresa Cristina, no Bairro Padre Eustáquio, Região Noroeste de Belo Horizonte.
De acordo com a Polícia Militar, o filho da vítima presenciou o crime. Ele relatou que havia combinado de se encontrar com o pai em uma locadora de veículos próxima. Enquanto aguardava no balcão, o homem percebeu a aproximação de um indivíduo armado e correu para a parte externa do estabelecimento.
A vítima foi baleada nas costas e na cabeça, não sendo possível contar o total de perfurações. A perícia da Polícia Civil recolheu 19 cápsulas de munição no local. Um dos tiros atingiu um carro da locadora.
Ainda conforme o relato, o motivo do crime é desconhecido. Apesar de o homem ter tido envolvimento com o tráfico no passado, o filho afirmou que o pai não tinha mais envolvimento com o crime há cerca de três anos.
O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) e o crime será investigado pela Delegacia da Polícia Civil.