Árvore cai sobre ônibus com 27 passageiros em Minas

Um ônibus com 27 passageiros foi atingido por uma árvore que caiu sobre a BR-262, em Luz (MG), no Centro-Oeste de Minas, na madrugada desta terça-feira (7/10). A árvore também atingiu um caminhão carregado de tijolos.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 3h, no km 544 da rodovia. A árvore atingiu um caminhão carregado de tijolos, que seguia no sentido Córrego Danta, e um ônibus com 27 passageiros, que fazia a rota Piumhi–Belo Horizonte.
Dois passageiros do ônibus ficaram feridos levemente e foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Eles foram levados para o Hospital Senhora Aparecida, em Luz.
A pista ficou interditada até as 5h40. Em seguida, foi liberada em esquema “Pare e Siga” até a remoção completa dos veículos e da árvore, com apoio da concessionária Way-262 e do Corpo de Bombeiros.
Ainda não se sabe o motivo da queda da árvore.