InícioBrasil
TRÂNSITO

Árvore cai sobre ônibus com 27 passageiros em Minas

Dois ocupantes do ônibus ficaram feridos; rodovia ficou interditada durante a madrugada

Ônibus destruído depois que árvore caiu sobre veículo na BR-262 - (crédito: PRF/Reprodução)
Ônibus destruído depois que árvore caiu sobre veículo na BR-262 - (crédito: PRF/Reprodução)

Um ônibus com 27 passageiros foi atingido por uma árvore que caiu sobre a BR-262, em Luz (MG), no Centro-Oeste de Minas, na madrugada desta terça-feira (7/10). A árvore também atingiu um caminhão carregado de tijolos.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 3h, no km 544 da rodovia. A árvore atingiu um caminhão carregado de tijolos, que seguia no sentido Córrego Danta, e um ônibus com 27 passageiros, que fazia a rota Piumhi–Belo Horizonte.

Saiba Mais

Dois passageiros do ônibus ficaram feridos levemente e foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Eles foram levados para o Hospital Senhora Aparecida, em Luz.

A pista ficou interditada até as 5h40. Em seguida, foi liberada em esquema “Pare e Siga” até a remoção completa dos veículos e da árvore, com apoio da concessionária Way-262 e do Corpo de Bombeiros. 

Ainda não se sabe o motivo da queda da árvore.

 

árvore caída sobre um caminhão
Árvore também caiu sobre um caminhão que passava na rodovia PRF/Reprodução

  • Google Discover Icon
WB
WB

Wellington Barbosa - Estado de Minas

Por Wellington Barbosa - Estado de Minas
postado em 07/10/2025 09:30 / atualizado em 07/10/2025 09:31
SIGA
x