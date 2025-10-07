Lewandowski cria comitê de enfrentamento da crise do metanol

Ministro da Justiça também já foi ministro do STF, entre 2006 e 2023 - (crédito: Nelson Jr./STF)

O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, divulgou, nesta terça-feira (7/10), a criação de um comitê de enfrentamento às crises de intoxicação com metanol. De acordo com ele, o objetivo do Ministério da Justiça é “atacar aqueles comerciantes que estão adulterando as bebidas, de forma intencional”, sem paralisar o setor econômico, “importante para a economia nacional", que vende esses líquidos.

“Chegamos à conclusão de que é importante montar um comitê de enfrentamento da crise do metanol, informal, onde possa haver troca de informações, de boas práticas e anúncios das providências para avançarmos mais rapidamente na solução do problema”, constatou Lewandowski.

A coletiva de imprensa que anunciou o comitê de enfrentamento foi realizada após uma reunião com associações de combate à falsificação e de representantes da indústria de bebidas alcoólicas.

O presidente da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), Paulo Pereira, comunicou que 15 estabelecimentos foram notificados por suspeita da venda de bebidas adulteradas. Outros 15 foram identificados, nas últimas horas.

Pereira também informou que além dos 30 estabelecimentos identificados, existem mais 25 entidades do setor e distribuidoras que foram notificadas a prestar informações ao comitê.

“Agora vai se analisar se esses locais notificados foram os responsáveis pela adulteração, pois já são suspeitos da venda de bebidas adulteradas", contou.

Até o momento, são 225 casos de intoxicação por metanol em destilados. Dezesseis registros estão confirmados pelo Ministério da Saúde e os outros estão sob investigação do mesmo. Ao total, foram 15 mortes. Dessas, duas foram confirmadas e 13 estão sob investigação.

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro

