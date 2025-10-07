Caso Hungria: Exame confirma metanol no corpo do cantor

Recuperado, Hungria agradece o apoio dos fãs e confirma retorno aos palcos - (crédito: Divulgação )

O cantor Hungria apresentou quadro de intoxicação por metanol após a ingestão de bebida alcoólica possivelmente adulterada. De acordo com exames laboratoriais realizados pelo Laboratório Richet, da Rede D'Or', liberados na segunda-feira (6/10), foi detectada a presença da substância no sangue em concentração de 0,54 mg/dL, valor superior ao limite de referência que é de até 0,25 mg/dL. A equipe médica agora aguarda a contraprova.

Confira nota na íntegra:

O cantor Hungria apresentou quadro compatível com intoxicação por álcool tóxico (metanol), após ingestão de bebida alcoólica possivelmente adulterada.

De acordo com exames laboratoriais realizados pelo Laboratório Richet, da Rede D’Or, cujo resultado foi liberado em 06 de outubro, foi detectada a presença de metanol no sangue (0,54 mg/dL), acima do limite de referência (até 0,25 mg/dL). O resultado confirma a exposição à substância, e a equipe médica aguarda os exames de contraprova.

O artista recebeu tratamento conforme protocolo médico para intoxicação por metanol, incluindo o uso de antídoto e hemodiálise precoce, medidas fundamentais para sua excelente evolução clínica.

Atualmente, Hungria está em boa recuperação e retomando sua agenda de shows, permanecendo em acompanhamento médico sob os cuidados do Dr. Leandro Machado.

