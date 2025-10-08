COP30 terá participação inédita do setor de seguros na negociação climática

O embaixador André Corrêa do Lago durante evento sobre o papel do setor de seguros na agenda da COP 30, que será realizada em Belém - (crédito: Material cedido ao Correio )

Durante evento sobre o papel do setor de seguros diante das mudanças climáticas, o embaixador André Corrêa do Lago destacou a COP30, em Belém, como um marco para o engajamento do setor privado na agenda ambiental. “A COP 30 vai ser a primeira vez que há um comprometimento tão claro do setor de seguros”, afirmou.

Segundo Corrêa do Lago, o tema foi incorporado à agenda de ação da COP 30 como ponto central das discussões, diante do impacto crescente dos eventos extremos. “O setor, que antes era visto como conservador, está tendo que se reinventar diante dos desafios da COP, buscando prever e reduzir riscos climáticos”, disse.

O embaixador ressaltou ainda que a conferência será voltada à implementação, com participação ativa de governos locais, empresas e sociedade civil. “A COP será uma conferência de implementação, e é fundamental que o setor de seguros esteja presente nesse debate”, completou.

