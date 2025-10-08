Famílias que receberam auxílio de forma indevida terão que devolver valores

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), notificou cerca de 177 mil famílias que receberam o auxílio emergencial de forma indevida durante a pandemia de covid-19. Somados, os valores somam um total de R$ 478,8 milhões de prejuízo para a união.
O pagamento deve ser feito através de um sistema desenvolvido pelo próprio Ministério, chamado Vejae, que permite a aqueles que receberam o benefício consultar a situação. O pagamento pode ser feito via PIX, cartão de crédito ou boleto.
O prazo para efetuar o pagamento referente aos auxílios indevidos é de 60 dias após o recebimento da notificação. A parcela mínima é de R$ 50 e não está prevista multa ou cobrança de juros.
*Estagiário sob supervisão de Ronayre Nunes