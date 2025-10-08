InícioBrasil
DÍVIDAS

Famílias que receberam auxílio de forma indevida terão que devolver valores

Notificados terão, no máximo, 60 dias para repassar dinheiro para a união

Valor dos recebimentos de auxílio emergencial somados ultrapassam os R$ 478 milhões - (crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil; /Agência Brasil)
Valor dos recebimentos de auxílio emergencial somados ultrapassam os R$ 478 milhões - (crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil; /Agência Brasil)

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), notificou cerca de 177 mil famílias que receberam o auxílio emergencial de forma indevida durante a pandemia de covid-19. Somados, os valores somam um total de R$ 478,8 milhões de prejuízo para a união.

O pagamento deve ser feito através de um sistema desenvolvido pelo próprio Ministério, chamado Vejae, que permite a aqueles que receberam o benefício consultar a situação. O pagamento pode ser feito via PIX, cartão de crédito ou boleto.

O prazo para efetuar o pagamento referente aos auxílios indevidos é de 60 dias após o recebimento da notificação. A parcela mínima é de R$ 50 e não está prevista multa ou cobrança de juros.

*Estagiário sob supervisão de Ronayre Nunes

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Júlio Noronha*

Estudante de jornalismo no Centro Universitário Iesb, é estagiário do site do Correio Braziliense.

Por Júlio Noronha*
postado em 08/10/2025 16:31 / atualizado em 08/10/2025 17:48
SIGA
x