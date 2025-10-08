InícioBrasil
SÃO PAULO

Restaurante Jamile: equipe de Fogaça se manifesta sobre desabamento

Através de postagem nas redes, famoso chef que assina pratos da casa de gastronomia lamenta explosão causada por possível vazamento de gás e afirma "acompanhar de perto o desenrolar da situação"

Famoso por exercer a função de jurado no programa de culinária 'Master Chef', Henrique Fogaça assina o menu do restaurante Jamile - (crédito: Reprodução / Instagram/ @henrique_fogaca74)
Responsável por assinar o menu do restaurante Jamile, no bairro Bela Vista, no centro de São Paulo, o chef Henrique Fogaça foi às redes sociais para se manifestar sobre a explosão no local, que pode ter sido causada por um vazamento de gás. O caso ocorreu nesta quarta-feira (8/10).

Através de uma postagem, o chef afirmou que "lamenta profundamente o acidente", e que, embora esteja fora do país, "mantém contato constante com os responsáveis pelo restaurante e acompanha de perto o desenrolar da situação, apoiando a apuração rigorosa das causas do ocorrido, em colaboração com as autoridades competentes". A nota é assinada pela equipe do profissional de cozinha. 

Confira o que disse o chefe Henrique Fogaça: 

"O chef Henrique Fogaça lamenta profundamente o acidente ocorrido na tarde de hoje, 8 de outubro, no restaurante Jamile, localizado na Bela Vista, que resultou em danos estruturais e ferimentos em três colaboradores, um deles já encaminhado ao hospital e dois ainda recebendo atendimento das equipes de resgate.

Fogaça manifesta sua solidariedade integral às vítimas e a seus familiares, reafirmando que sua principal preocupação neste momento é o bem-estar de todos os envolvidos e o acompanhamento da assistência necessária.

Embora esteja fora do país, o chef mantém contato constante com os responsáveis pelo restaurante e acompanha de perto o desenrolar da situação, apoiando a apuração rigorosa das causas do ocorrido, em colaboração com as autoridades competentes.

É importante esclarecer que Henrique Fogaça não possui qualquer participação societária ou vínculo de propriedade com o restaurante Jamile, como erroneamente vem sendo dito em alguns canais de comunicação. Sua atuação se restringe à criação e assinatura do cardápio da casa, sem envolvimento na gestão administrativa ou operacional do estabelecimento.

Equipe Henrique Fogaça". 

Uma pessoa morreu no local, segundo o Corpo de Bombeiros

Em decorrência do desabamento de parte da estrutura do restaurante, uma pessoa morreu. O acidente ocorreu por volta das 12h desta quarta-feira (8/10). Um vazamento de gás pode ter causado a explosão no local. A informação da morte foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros. Segundo a corporação, cinco pessoas foram socorridas com ferimentos. Outras duas tiveram abalos psicológicos.

Por Gabriel Botelho
08/10/2025 17:42
