Metanol: Brasil recebe 2,5 mil unidades do antídoto fomepizol; veja distribuição por estado

Diante do aumento expressivo de casos graves e mortes causadas por intoxicação por metanol, o Brasil recebeu nesta quinta-feira (9/10) o primeiro lote de fomepizol, antídoto essencial e até então indisponível no país. O país passou a contar com 2,6 mil ampolas do medicamento, que desembarcou no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo, após aquisição do Ministério da Saúde por meio do Fundo Estratégico da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas).

O medicamento será distribuído com prioridade para os estados que registraram maior número de intoxicações. São Paulo, que concentra a maioria dos casos, receberá 288 unidades. Outros 24 estados e o Distrito Federal também serão atendidos a partir de amanhã (10). Segundo o ministério, 1,5 mil ampolas serão repassadas imediatamente, enquanto mil ficarão reservadas em estoque estratégico.

A chegada do lote ocorre em meio a um aumento de internações e mortes associadas à ingestão de bebidas contaminadas por metanol, substância tóxica que pode causar falência renal, cegueira e óbito. O uso do fomepizol é considerado padrão internacional em casos graves de envenenamento pelo composto.

O recebimento do carregamento contou com a presença da secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, Mariangela Simão; do diretor-presidente da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), Leandro Safatle; e da coordenadora de Inovação, Acesso a Medicamentos e Tecnologias da Opas, Ileana Freitas.

Distribuição por estado

A alocação das ampolas foi definida conforme critérios epidemiológicos e capacidade de resposta das redes de saúde locais. Minas Gerais receberá 152 unidades, o Rio de Janeiro, 120, e o Paraná, 84. Os demais estados receberão lotes menores, variando entre 16 e 68 ampolas. A lista completa inclui:

Acre: 16

Alagoas: 24



Amapá: 16



Amazonas: 32

Bahia: 104

Ceará: 64

Distrito Federal: 20

Espírito Santo: 28

Goiás: 52

Maranhão: 48



Mato Grosso: 28

Mato Grosso do Sul: 20

Minas Gerais: 152



Paraíba: 28

Paraná: 84

Pernambuco: 68

Piauí: 24

Rio de Janeiro: 120

Rio Grande do Norte: 24



Rio Grande do Sul: 80

Rondônia: 16

Roraima: 16



Santa Catarina: 56



São Paulo: 288



Sergipe: 16

Tocantins: 16

O Ministério da Saúde não informou o custo total da operação, mas destacou que a compra emergencial visa prevenir desfechos graves associados à exposição ao metanol, especialmente em regiões com registros recentes de surtos.

A distribuição será acompanhada por técnicos da pasta e por representantes estaduais, com o objetivo de garantir a chegada rápida do medicamento às unidades hospitalares de referência.

