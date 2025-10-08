InícioBrasil
São Paulo

Vídeo mostra mulher sendo sequestrada em estacionamento de supermercado

Vítima foi obrigada a realizar transações bancárias aos criminosos. Suspeitos ainda não foram identificados

O sequestro, que aconteceu no estacionamento de um supermercado na Zona Sul de São Paulo, teria durado cerca de 40 minutos - (crédito: Câmeras de segurança)
Uma mulher foi sequestrada no estacionamento do Supermercado Peg Pese, na Zona Sul de São Paulo. No vídeo da câmera de segurança, os criminosos aparecem abordando a vítima, de 58 anos, e a obrigando a entrar no próprio veículo. O caso ocorreu nesse sábado (4/10).

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), os autores do crime obrigaram a mulher a realizar transações bancárias. Posteriormente, ela foi liberada a cerca de 2 quilômetros do supermercado pelos criminosos, que fugiram. 

 

O sequestro teria durado cerca de 40 minutos. O veículo da vítima foi encontrado pela Polícia Militar no mesmo dia, na Rua Professor Adib Cassab. 

O caso é investigado pela 6ª Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências (Cerco). A SSP informa que diligências seguem em andamento para identificar os envolvidos e demais circunstâncias do crime.

Junio Silva

Repórter

Jornalista graduado pelo IESB. Tem experiência como repórter, consultor de comunicação e conteudista. Entusiasta da cultura, artes e política.

Por Junio Silva
postado em 08/10/2025 20:01 / atualizado em 08/10/2025 20:33
