Sobe para cinco o número de mortes confirmadas por metanol em SP

Vítimas tinham de 23 a 54 anos. O governo paulista também confirma 20 casos de intoxicação após o consumo de bebidas alcoólicas

Em resposta ao casos, o governo paulista reforçou centros de referência de saúde pública estadual com três mil ampolas de antídoto - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

Mais duas mortes causadas pela intoxicação por metanol foram confirmadas em São Paulo, nesta quarta-feira (8/10). O total de vítimas fatais no estado chega a cinco, com outros seis óbitos sendo investigados.

Segundo o governo de São Paulo, as mortes ocorreram entre 25 e 28 de setembro. Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Paraíba e Ceará também investigam óbitos suspeitos. 

Ao todo, são 20 casos de intoxicação registrados em São Paulo e 181 notificações sendo investigadas. Outras 111 suspeitas foram descartadas. Paraná (3) e Rio Grande do Sul (1) também confirmaram casos.

As vítimas são: 

  • Ricardo Lopes Mira, 54 anos, morador da cidade de SP;

  • Marcos Antônio Jorge Júnior, 46 anos, morador da cidade de SP;

  • Marcelo Lombardi, 45 anos, morador da cidade de SP;

  • Bruna Araújo, 30 anos, moradora da cidade de São Bernardo do Campo; 

  • Daniel Antônio Francisco Ferreira, 23 anos, morador de Osasco.

O governo paulista afirma ter reforçado o atendimento com distribuição de três mil ampolas de antídoto para o tratamento da intoxicação por metanol. Os materiais foram distribuídos a 21 centros de referência de saúde pública estadual.

Junio Silva

Repórter

Jornalista graduado pelo IESB. Tem experiência como repórter, consultor de comunicação e conteudista. Entusiasta da cultura, artes e política.

Por Junio Silva
postado em 08/10/2025 19:20
