Sobe para cinco o número de mortes confirmadas por metanol em SP

Em resposta ao casos, o governo paulista reforçou centros de referência de saúde pública estadual com três mil ampolas de antídoto

Mais duas mortes causadas pela intoxicação por metanol foram confirmadas em São Paulo, nesta quarta-feira (8/10). O total de vítimas fatais no estado chega a cinco, com outros seis óbitos sendo investigados.

Segundo o governo de São Paulo, as mortes ocorreram entre 25 e 28 de setembro. Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Paraíba e Ceará também investigam óbitos suspeitos.

Ao todo, são 20 casos de intoxicação registrados em São Paulo e 181 notificações sendo investigadas. Outras 111 suspeitas foram descartadas. Paraná (3) e Rio Grande do Sul (1) também confirmaram casos.

As vítimas são:

Ricardo Lopes Mira, 54 anos, morador da cidade de SP;

Marcos Antônio Jorge Júnior, 46 anos, morador da cidade de SP;

Marcelo Lombardi, 45 anos, morador da cidade de SP;

Bruna Araújo, 30 anos, moradora da cidade de São Bernardo do Campo;

Daniel Antônio Francisco Ferreira, 23 anos, morador de Osasco.

O governo paulista afirma ter reforçado o atendimento com distribuição de três mil ampolas de antídoto para o tratamento da intoxicação por metanol. Os materiais foram distribuídos a 21 centros de referência de saúde pública estadual.