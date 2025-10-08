Sobe para cinco o número de mortes confirmadas por metanol em SP

Mais duas mortes causadas pela intoxicação por metanol foram confirmadas em São Paulo, nesta quarta-feira (8/10). O total de vítimas fatais no estado chega a cinco, com outros seis óbitos sendo investigados.
Segundo o governo de São Paulo, as mortes ocorreram entre 25 e 28 de setembro. Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Paraíba e Ceará também investigam óbitos suspeitos.
Ao todo, são 20 casos de intoxicação registrados em São Paulo e 181 notificações sendo investigadas. Outras 111 suspeitas foram descartadas. Paraná (3) e Rio Grande do Sul (1) também confirmaram casos.
As vítimas são:
-
Ricardo Lopes Mira, 54 anos, morador da cidade de SP;
-
Marcos Antônio Jorge Júnior, 46 anos, morador da cidade de SP;
-
Marcelo Lombardi, 45 anos, morador da cidade de SP;
-
Bruna Araújo, 30 anos, moradora da cidade de São Bernardo do Campo;
-
Daniel Antônio Francisco Ferreira, 23 anos, morador de Osasco.
O governo paulista afirma ter reforçado o atendimento com distribuição de três mil ampolas de antídoto para o tratamento da intoxicação por metanol. Os materiais foram distribuídos a 21 centros de referência de saúde pública estadual.
