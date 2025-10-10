Casos confirmados de intoxicações por metanol chegam a 29 no Brasil

Apenas três estados tiveram casos confirmados até o momento - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

O Ministério da Saúde atualizou nesta sexta-feira (10/10) os casos de intoxicação por metanol em todo o Brasil após o consumo de bebidas alcoólicas. De acordo com a pasta, 246 notificações foram realizadas, sendo 29 casos confirmados e 217 em investigação. Além disso, outras 249 suspeitas já foram descartadas.

Apenas três estados tiveram casos confirmados até o momento. São Paulo lidera com folga essa estatística, com 25 suspeitas confirmadas. No Paraná, houve mais três casos, enquanto que no Rio Grande do Sul, somente um.

Além disso, foram confirmadas 5 mortes em São Paulo e 12 ainda seguem em investigação, sendo 1 no Ceará, 1 em Minas Gerais, 1 no Mato Grosso do Sul, 3 em Pernambuco e 6 em São Paulo. Uma nova atualização está prevista para a próxima segunda-feira (13/10).

