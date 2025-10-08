Crise do metanol: Mercado Livre suspende venda de destilados

Anúncios de bebidas alcoólicas são removidos da plataforma após orientação da Senacon - (crédito: Mercado Livre)

O Mercado Livre retirou do ar, nesta terça-feira (7/10), todos os anúncios de bebidas alcoólicas destiladas no Brasil. A proibição atinge produtos como uísque, vodca, gim, cachaça e licor, e ocorre em resposta direta aos recentes casos de contaminação por metanol no país. A empresa alega que a suspensão é preventiva, mas não tem data para terminar.

Em nota, Fernando Yunes, vice-presidente sênior do Mercado Livre no Brasil, declarou que “a gravidade da situação impacta todo o comércio nacional” e que a plataforma está “reforçando a segurança de nossos clientes dentro da categoria de destilados”. Ele também afirmou que, até o momento, não há registros de intoxicação ligados a compras feitas na plataforma.

Além das bebidas, foram removidos anúncios de produtos associados ao envasamento irregular, como lacres e recipientes, em linha com recomendações da Senacon (Secretaria Nacional do Consumidor). A plataforma já proibia a venda de metanol, bebidas sem registro oficial ou com rotulagem incorreta, e agora amplia a fiscalização.

A empresa informou que está monitorando ativamente anúncios suspeitos e que vendedores que infringirem as normas poderão ser punidos com a suspensão ou exclusão da conta. Segundo a política interna, até produtos que não tenham venda proibida, mas que possam agravar o cenário atual, estão sendo vetados.

