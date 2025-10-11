Policial que fazia romaria é morto durante assalto em São Paulo

Luiz Guilherme Crispim de Oliveira foi morto após ser atingido por tiro - (crédito: Divulgação/23° Batalhão de Polícia Militar do Interior)

Um policial militar de 30 anos foi morto ao sofrer um assalto enquanto realizava a romaria na Via Dutra até o Santuário Nossa Senhora Aparecida, em São Paulo, na madrugada deste sábado (11/10).

De acordo com as informações do boletim de ocorrência, equipes da Polícia Rodoviária Federal realizavam uma ação de fiscalização quando foram acionadas por um romeiro que relatou que os pais haviam sido assaltados.

Ao chegarem ao local, os agentes constataram que os suspeitos haviam fugido. Momentos depois, as autoridades foram informadas de que um policial militar, identificado como Luiz Guilherme Crispim de Oliveira, e outros dois romeiros haviam sido atingidos por disparos de arma de fogo.

Todos foram socorridos a um hospital da região, mas o policial não resistiu aos ferimentos. O caso foi registrado na Delegacia de Lorena como latrocínio e tentativa de latrocínio. A Polícia Civil realiza diligências para identificar e localizar os autores do crime, a fim de esclarecer todas as circunstâncias do ocorrido.

O 23° Batalhão de Polícia Militar do Interior informou que o soldado Luiz ingressou na Polícia Militar em 2015. "Durante o tempo em que integrou o efetivo da 4ª Companhia do 23º BPM/I, destacou-se pela conduta exemplar, dedicação ímpar e respeito à farda que envergava com orgulho", disse o Batalhão.

