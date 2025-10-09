Morre José Fernandes Filho, ex-presidente do Tribunal de Justiça de Minas

O desembargador José Fernandes Filho, ex-presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), morreu nesta quinta-feira (9/10).
Natural de Bambuí (MG), comandou o TJMG entre 1990 e 1992. Ele era formado em direito pela Faculdade Mineira de Direito da Universidade Católica de Minas Gerais e pós-graduado em direito público, com especialização em direito administrativo, tributário e constitucional.
Além de presidente do TJMG, foi secretário de Estado de Educação, vice-diretor executivo do Conselho de Planejamento e Desenvolvimento da UFMG, vice-presidente e corregedor do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG) e secretário, assistente e delegado do Tribunal de Contas da União em Minas Gerais (TCU-MG).
Em 2022, José Fernandes Filho foi empossado na cadeira número 29 da Academia Mineira de Letras (AML). Ele publicou obras de temas jurídicos, como Funções do Estado e artigos na Revista da Magistratura.