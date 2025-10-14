InícioBrasil
Relatório sobre apagão será feito em 30 dias; ministério se manifesta

Operador Nacional do Sistema (ONS) descartou falta de energia como causa do incidente ocorrido na última madrugada

Alexandre Silveira durante entrevista ao programa 'Bom Dia, Ministro' - (crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil)
O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, se reuniu com representantes do Operador Nacional do Sistema (ONS) para discutir sobre o apagão ocorrido na madrugada desta terça-feira (14/10). Durante o encontro, foi apresentada a análise inicial das possíveis causas do incidente, que vão servir como base para a elaboração do Relatório de Análise de Perturbação (RAP), que além de identificar as causas, ainda aponta as ações necessárias para evitar novas quedas de energia.

De acordo com uma nota publicada pelo ministério nesta terça, a reunião concluiu que não houve falta de energia como causa para a interrupção do sistema. Os representantes apontam falha técnica pontual em um equipamento da subestação, havendo abundância de geração energética naquele período. O RAP deve ser concluído em até 30 dias, com possíveis atualizações sobre o tema podendo ser divulgadas antes disso.

O apagão ocorreu às 00h32 desta terça-feira, após incêndio em um reator da subestação da Eletrobras em Bateias, no Paraná, o que provocou o desligamento da instalação de 500 kV e a desconexão entre as regiões Sul e Sudeste/Centro-Oeste. Os estados mais atingidos pelo apagão foram São Paulo (2,6 GW), seguido por Minas Gerais (1,2 GW), Rio de Janeiro (900 MW) e Paraná (900 MW). Em cerca de uma hora e meia, o sistema já estava praticamente normalizado.

Durante entrevista ao programa Bom dia, Ministro, da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), nesta terça-feira (14), Silveira disse que um grupo especial de resposta rápida formado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), além do MME e da ONS, foi acionado para restabelecer todo o sistema. “É a demonstração da robustez da nossa transmissão nacional”, destacou.

Raphael Pati

Repórter de Economia

Nascido em Brasília, em 2002, é repórter na editoria de Política, Economia e Brasil do Correio Braziliense. Desde 2020, é estudante da graduação em Jornalismo pela Universidade de Brasília (UnB).

Por Raphael Pati
postado em 14/10/2025 18:20
