Horário de verão não volta em 2025, afirma ministro de Minas e Energia

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou nesta terça-feira (14/10) que o Brasil não precisará adotar o horário de verão neste ano. Segundo ele, o país está em situação de “segurança energética completa e absoluta”, mesmo após o apagão que atingiu diversas regiões brasileiras na última segunda-feira (13/10).

A declaração foi dada durante entrevista ao podcast "Bom dia, Ministro", da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). Silveira destacou que o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico realiza reuniões mensais para avaliar a segurança energética nacional e a modicidade tarifária, princípio que busca manter tarifas justas de energia. “Chegamos à conclusão de que, graças ao planejamento e ao índice pluvial dos últimos anos, estamos em condição de segurança energética completa e absoluta para este ano”, afirmou o ministro.

Apesar disso, Silveira fez questão de lembrar que o Brasil ainda depende fortemente das usinas hidrelétricas, mas reforçou que o governo tem trabalhado para diversificar a matriz energética. Por isso, o governo investirá nas licitações das usinas térmicas, um tipo de energia que pode ser acionada rapidamente, e suprir as necessidades em momentos de alta demanda.

Energia limpa

O ministro também abordou os desafios das energias renováveis, como a solar e a eólica, que, embora sustentáveis, são intermitentes — ou seja, dependem de condições naturais. Para contornar essa limitação, o governo aposta em sistemas de armazenamento com baterias. “Estamos com uma expectativa muito grande de lançar, ainda neste ano, nosso leilão de bateria. A gente vai literalmente armazenar vento. O vento vai ser armazenado através das baterias”, disse Silveira.

Com a tecnologia, será possível armazenar energia solar para uso em horários de menor geração. “Através da bateria, vamos ter o sol até 22 horas armazenado. É um grande sistema que vem estabilizar o nosso sistema”, completou.

Silveira comparou o cenário brasileiro com o de países europeus, citando os apagões recentes em Portugal e na Espanha, causados pela oscilação na geração de energias intermitentes. Segundo ele, o sistema energético brasileiro é “muito robusto” e conta com um planejamento “muito bem feito”.

Por isso, o governo considera desnecessário o retorno do horário de verão — medida que, historicamente, era adotada para reduzir o consumo de energia no período noturno. “O que não pode é faltar energia para o povo brasileiro. Por isso, teríamos coragem completa e absoluta, caso fosse necessário, independentemente das opiniões e das controvérsias sobre o horário de verão, de implementá-lo”, concluiu o ministro.