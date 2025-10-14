Influenciador é preso em operação contra lavagem de dinheiro e tráfico

O influenciador Bruno Alexssander Souza Silva, 28 anos, conhecido como Buzeira, foi preso preventivamente nesta manhã no âmbito da operação da Polícia Federal - (crédito: Reprodução/Instagram)

A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (14/10), a Operação Narco Bet, com o objetivo de desarticular um esquema de lavagem de dinheiro vinculado ao tráfico internacional de drogas. A ação conta com a cooperação da Polícia Criminal Federal da Alemanha, responsável pela execução de medida cautelar de prisão em face de um dos investigados atualmente localizado em território alemão.

O influenciador Bruno Alexssander Souza Silva, 28 anos, conhecido como Buzeira, foi preso preventivamente nesta manhã no âmbito da operação da Polícia Federal.

Com mais de 15 milhões de seguidores no Instagram, Buzeira já era alvo de investigação da Polícia Civil por lavagem de dinheiro, formação de quadrilha e exploração de jogos de azar devido à realização de sorteios e rifas realizadas por meio de seu perfil no Instagram.



Operação da PF

As investigações indicam que o grupo criminoso utilizava técnicas sofisticadas de lavagem de dinheiro, com movimentações financeiras em criptomoedas e remessas internacionais, voltadas à ocultação da origem ilícita dos valores e à dissimulação patrimonial.

As medidas judiciais incluem ainda o bloqueio de bens e valores que somam mais de R$ 630 milhões (foto: Divulgação/Polícia Federal)

Apura-se, ainda, que parte dos valores movimentados teria sido direcionada para estruturas empresariais vinculadas ao setor de apostas eletrônicas, as chamadas Bets.

Foram cumpridas 11 ordens de prisão e 19 mandados de busca e apreensão em Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

As medidas judiciais incluem ainda o bloqueio de bens e valores que somam mais de R$ 630 milhões, visando à descapitalização da organização criminosa e à reparação de danos decorrentes das atividades ilícitas.

Os investigados poderão responder pelos crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa, com indícios de atuação transnacional.

O Correio não conseguiu localizar a defesa do influenciador. O espaço segue aberto para manifestações.

