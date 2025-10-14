Silveira diz que apagão foi problema de infraestrutura e descarta falta de energia

"É um episódio pontual que a ONS deu pronta resposta, graças ao moderno sistema do nosso operador nacional", garantiu Silveira - (crédito: Brasília (DF) 14/10/2025 - O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, dá entrevista ao programa Bom Dia, Ministro)

O Ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou que o apagão ocorrido na madrugada desta terça-feira (14/10), que atingiu todas as regiões do país, não foi motivado por falta de energia. “É um problema na infraestrutura que transmite a energia”, pontuou o chefe da pasta, durante entrevista ao programa Bom Dia, Ministro, da Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

O apagão foi confirmado pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), que constatou um incêndio em um reator na subestação da Eletrobras em Bateias, no Paraná, que desligou toda a subestação de 500 kV (kilowatts). A queda de energia em 20 estados e no Distrito Federal teria iniciado a partir das 00h32, pelo horário de Brasília, com a interrupção de 10.000 MW (mega-watts) de carga.

Ainda durante o programa, o ministro lembrou dos episódios de 2001 e 2021, quando os apagões ocorreram por falta de energia no sistema, e disse que a situação atual é diferente. “Hoje, nós temos muita energia. Nós, inclusive, robustecemos o nosso sistema de transmissão com mais de 70 milhões de linhas de transmissão que implantamos, estamos com obras em todo o Nordeste brasileiro para o centro de carga, que é o Sudeste”, observou.

“Nós temos mais segurança energética. É um episódio pontual que a ONS deu pronta resposta, graças ao moderno sistema do nosso operador nacional”, completou o ministro, que confirmou a abertura de um Relatório de Apuração de Perturbação (RAP), que tradicionalmente é elaborado após incidentes que interrompem a transmissão de energia no país.

