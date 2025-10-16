Ônibus derruba muro de garagem e fica pendurado em Minas

Um ônibus ficou pendurado no muro da garagem de uma empresa de transporte coletivo em Barbacena (MG), no Campo das Vertentes, em Minas Gerais, na quarta-feira (15/10).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
De acordo com a empresa Cidade das Rosas Transporte Coletivo Ltda., o mecânico responsável pela manobra sofreu um mal súbito e perdeu o controle do veículo. O ônibus avançou contra o muro de proteção, derrubou parte da estrutura e ficou parcialmente suspenso sobre a rua.
Carros que estavam estacionados na via foram atingidos pelos destroços. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. O funcionário recebeu atendimento médico e, segundo a empresa, passa bem.
Em nota, a Cidade das Rosas informou que vai ressarcir os proprietários dos veículos danificados e reforçou seu compromisso com a responsabilidade e a transparência. Técnicos da empresa avaliaram a estrutura do local para garantir a segurança após o impacto. O ônibus foi retirado com auxílio de um guincho.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Saiba Mais
- Brasil Como Sofá na Caixa foi de sucesso viral nas redes à explosão de reclamações de clientes
- Brasil Jovem de 22 anos finge ser sequestrado em SP para tirar dinheiro da mãe
- Brasil iFood e Uber dão bônus de até R$ 500 a entregadores após expansão da 99Food
- Brasil Horário de verão não volta em 2025, afirma ministro de Minas e Energia
- Brasil Cessão da favela do Moinho é formalizada para governo de SP
- Brasil Cerrado precisa ocupar o centro da COP30, alerta professor Guarino Colli