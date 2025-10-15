iFood e Uber dão bônus de até R$ 500 a entregadores após expansão da 99Food

Ifood e Uber surpreendem e vão se juntar. Entenda como fica - (crédito: Mercado Hoje)

iFood e Uber lançaram uma nova promoção que promete pagar até R$ 500 em bônus a entregadores cadastrados nas duas plataformas. A ação, que tem duração de quatro semanas, começou a valer nesta quarta-feira (15/10) e será implementada nas cidades de Ribeirão Preto, Piracicaba, Sorocaba (SP) e Belo Horizonte (MG).

A iniciativa faz parte da parceria entre as empresas, anunciada no segundo semestre deste ano, que permite a integração entre os dois aplicativos. Com isso, usuários do iFood podem solicitar corridas da Uber diretamente pelo app, enquanto clientes da Uber têm acesso a entregas de comida, mercado e farmácia por meio de uma aba específica operada pelo iFood.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

"Estamos ampliando as oportunidades para gerar mais eficiência e renda para quem está nas ruas. A parceria traz demanda constante ao longo do dia e novas formas de aumentar os ganhos”, afirma Johnny Borges, Diretor e Impacto Social do iFood em nota enviada ao Correio.

Leia também: iFood lança assistente de IA para personalização de pedidos

Para participar, o entregador precisa estar cadastrado em ambas as plataformas e atuar nas categorias moto, flash ou entregas. O bônus será pago aos profissionais que atingirem metas de viagens e entregas definidas pelas empresas, que não detalharam os números exatos.

Leia também: Saiba quais comidas os brasilienses mais pediram no Ifood em 2024

A ação surge logo após o anúncio da expansão da 99Food, que começou a operar nesta semana no Rio de Janeiro e em sete cidades da Baixada Fluminense, oferecendo R$ 250 por dia a motociclistas que completarem 20 viagens, sendo pelo menos cinco de delivery.

Leia também: Uber anuncia novas regras para categorias black e comfort em 2026

Até o final do ano, as duas plataformas pretendem permitir que os usuários realizem pedidos de delivery e solicitem corridas em um único aplicativo. A integração também promete ampliar o alcance de lojistas e restaurantes, conectando-os a uma base maior de consumidores.

“As duas plataformas fazem parte da rotina de dezenas de milhões de pessoas. Essa possibilidade melhora a experiência para todos, especialmente para os trabalhadores que ganham acesso a uma demanda ampliada”, disse em nota, Laura Lequain, gerente de operações da Uber no Brasil.