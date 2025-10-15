iFood e Uber dão bônus de até R$ 500 a entregadores após expansão da 99Food

iFood e Uber lançaram uma nova promoção que promete pagar até R$ 500 em bônus a entregadores cadastrados nas duas plataformas. A ação, que tem duração de quatro semanas, começou a valer nesta quarta-feira (15/10) e será implementada nas cidades de Ribeirão Preto, Piracicaba, Sorocaba (SP) e Belo Horizonte (MG).
A iniciativa faz parte da parceria entre as empresas, anunciada no segundo semestre deste ano, que permite a integração entre os dois aplicativos. Com isso, usuários do iFood podem solicitar corridas da Uber diretamente pelo app, enquanto clientes da Uber têm acesso a entregas de comida, mercado e farmácia por meio de uma aba específica operada pelo iFood.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
"Estamos ampliando as oportunidades para gerar mais eficiência e renda para quem está nas ruas. A parceria traz demanda constante ao longo do dia e novas formas de aumentar os ganhos”, afirma Johnny Borges, Diretor e Impacto Social do iFood em nota enviada ao Correio.
Para participar, o entregador precisa estar cadastrado em ambas as plataformas e atuar nas categorias moto, flash ou entregas. O bônus será pago aos profissionais que atingirem metas de viagens e entregas definidas pelas empresas, que não detalharam os números exatos.
A ação surge logo após o anúncio da expansão da 99Food, que começou a operar nesta semana no Rio de Janeiro e em sete cidades da Baixada Fluminense, oferecendo R$ 250 por dia a motociclistas que completarem 20 viagens, sendo pelo menos cinco de delivery.
Até o final do ano, as duas plataformas pretendem permitir que os usuários realizem pedidos de delivery e solicitem corridas em um único aplicativo. A integração também promete ampliar o alcance de lojistas e restaurantes, conectando-os a uma base maior de consumidores.
“As duas plataformas fazem parte da rotina de dezenas de milhões de pessoas. Essa possibilidade melhora a experiência para todos, especialmente para os trabalhadores que ganham acesso a uma demanda ampliada”, disse em nota, Laura Lequain, gerente de operações da Uber no Brasil.
Saiba Mais
- Brasil Anvisa proíbe venda de produtos de cannabis e cogumelos; veja lista
- Brasil O que se sabe sobre ação da PF para investigar lavagem de dinheiro do tráfico que levou à prisão de influencer Buzeira
- Brasil Jovem de 22 anos finge ser sequestrado em SP para tirar dinheiro da mãe
- Brasil Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta terça
- Brasil Tremor de terra de 4,2 abala oeste da Bahia e é sentido em cidades vizinhas
- Brasil Padre é afastado após ser flagrado com noiva de fiel em casa paroquial