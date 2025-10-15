InícioBrasil
SÃO PAULO

Homem sofre queimaduras internas após beber água mineral em SP

Homem sofreu queimaduras internas após ingerir água engarrafada e passou por endoscopia; autoridades investigam possível contaminação em lote da marca de água mineral

Após uma avaliação inicial, a vítima passou por uma endoscopia digestiva, que confirmou as lesões compatíveis com queimaduras internas - (crédito: freepik)
Um homem de 50 anos foi hospitalizado na manhã da última sexta-feira (10/10) após apresentar sintomas de intoxicação ao ingerir água mineral da marca Mineratta, em Garça, no interior de São Paulo. Segundo a Secretaria de Saúde do município, o paciente, identificado como Alexandre Carpine, sofreu queimaduras de contato no trato gastrointestinal.

De acordo com nota enviada pela Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Garça, Alexandre procurou atendimento na UPA da cidade, onde foi atendido imediatamente pela equipe médica. Após uma avaliação inicial, ele passou por uma endoscopia digestiva, que confirmou as lesões compatíveis com queimaduras internas.

O paciente recebeu os cuidados necessários, respondeu bem ao tratamento e já recebeu alta hospitalar. A Secretaria de Saúde informou que o episódio é, até o momento, um caso isolado, sem outros registros de pessoas afetadas pelo mesmo lote — 253.1, fabricado em 10 de setembro de 2025 e com validade até 10 de setembro de 2026.

A Polícia Civil instaurou investigação e está realizando análises laboratoriais para identificar a substância presente no recipiente suspeito. A Vigilância Sanitária também acompanha o caso e aguarda os resultados das perícias para determinar as causas do ocorrido.

O Correio tentou contato com a empresa responsável pela marca Mineratta, mas não conseguiu contato até o fechamento desta matéria.

 

Amanda S. Feitoza

Jornalista formada pela UnB, com passagens pela Secretaria de Segurança Pública do DF, pelo Instituto Federal de Brasília (IFB) e pela Máquina CW. Entusiasta nas áreas de cultura, educação e redes sociais, integra a equipe do CB-Online.

Por Amanda S. Feitoza
postado em 15/10/2025 23:13
