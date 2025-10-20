Clínica veterinária é fechada após cachorro ser achado morto no lixo

Uma clínica veterinária em Vilhena (RO) acabou interditada pela Vigilância Sanitária na sexta-feira (17/10). A ação ocorreu após a denúncia de uma tutora que suspeitou de irregularidades ao perder o cão durante um atendimento no local.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Quando os fiscais chegaram à clínica, encontraram um cenário de completo abandono e sujeira. O espaço, descrito pelos agentes como insalubre, apresentava forte odor, instrumentos cirúrgicos sujos e medicamentos fora do prazo de validade. Em meio aos resíduos do centro cirúrgico, o corpo do cachorro que motivou a denúncia foi localizado.
De acordo com a coordenadora da Vigilância Sanitária, Edvaneide Caçula, a clínica não tinha condições de funcionamento nem apresentou qualquer licença válida. O responsável afirmou ter um alvará emitido em 2022, mas não conseguiu comprovar a existência. “O que vimos aqui é um crime contra a saúde pública”, declarou Edvaneide, acrescentando que o caso será encaminhado ao Ministério Público de Rondônia (MP-RO).
Todos os medicamentos vencidos foram apreendidos, com o espaço interditado imediatamente. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) foi chamado para recolher o corpo do animal e realizar a incineração. Outro cão que estava no local foi devolvido ao tutor.
A Vigilância Sanitária abrirá uma investigação para apurar quem autorizou o funcionamento da clínica e verificar se o alvará citado realmente existe. O relatório com as constatações da equipe será encaminhado ao MP-RO para as medidas cabíveis.
O Correio procurou o MP-RO para detalhes sobre as providências e aguarda retorno. Em caso de resposta, a matéria será atualizada.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Saiba Mais