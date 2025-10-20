Chuva de meteoros será visível em todo o Brasil nesta semana

Meteoros podem chegar a 66 quilômetros por segundo, o que é considerado extremamente rápido - (crédito: Getty Images)

A chuva de meteoros Orionídeas, que resulta de detritos deixados pelo Cometa Halley, poderá ser vista de todo o território brasileiro nesta semana - desde que o tempo esteja bom - , informou o Observatório Nacional (ON), ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O pico da atividade está previsto para as noites de terça-feira, 21, para quarta-feira, 22, e de quarta para quinta-feira, 23. Segundo o observatório, o melhor horário de visualização será entre a meia-noite e o amanhecer.

De acordo com o astrônomo Marcelo De Cicco, coordenador do Projeto Exoss, parceiro do Observatório Nacional, essa chuva possui meteoros rápidos, brilhantes e que muitas vezes deixam trilhas luminosas no céu. Os meteoros podem chegar a 66 quilômetros por segundo, o que é considerado extremamente rápido.

"A boa notícia é que todo o Brasil pode observar. O radiante em Órion é visível de norte a sul, com leve vantagem no Norte e Nordeste, onde ele sobe mais alto. Mesmo no Sul, é um show garantido", afirma o astrônomo.

O nome dessa chuva de meteoros faz referência à constelação de Órion, o Caçador, de onde os meteoros parecem "nascer" perto da estrela Betelgeuse. No entanto, os meteoros podem surgir em qualquer parte do céu.

De acordo com o observatório, o pico das Orionídeas coincide com a Lua Nova apenas 2% iluminada e se pondo cedo. Isso significa céu escuro durante toda a noite, o que favorece a observação da chuva de meteoros. Em seu pico, sob condições ideais, os observadores podem esperar ver de 15 a 20 meteoros por hora.

Como observar chuvas de meteoros

Não é preciso nenhum equipamento especial nem muita habilidade para observar uma chuva de meteoros, de acordo com o ON. Mas é necessário estar em um local com baixa poluição luminosa.

Leia também: Polícia encontra crânios e ossos em apartamento de bairro nobre



Recomenda-se que o observador procure um local escuro, se possível, afastado das grandes cidades, para evitar a poluição luminosa. Além disso, deve-se apagar as luzes em volta e é imprescindível que o tempo esteja bom.

O que são chuvas de meteoros

Os meteoros são fenômenos luminosos atmosféricos devido a entrada de meteoroides em altíssima velocidade na atmosfera da Terra. Os meteoroides são fragmentos de cometas ou de asteroides que ficam à deriva no espaço.

Conforme a rocha espacial cai em direção à Terra, a resistência do ar, atuando no meteoroide, ocasiona a ablação (queima), formando um rastro brilhante.

Quando a Terra encontra muitos meteoroides ao mesmo tempo, ocorre uma chuva de meteoros. Esse fenômeno acontece quando a Terra passa pelas zonas de detritos deixadas pelos cometas.

Os meteoroides são geralmente pequenos, desde partículas de poeira até pedregulhos. Eles quase sempre são pequenos o suficiente para queimar rapidamente na atmosfera.

Leia também: Anvisa proíbe comercialização de marca de azeite em todo o país



Passagem do Cometa Halley

As Orionídeas resultam da passagem da Terra através dos detritos deixados pelo Cometa Halley, que só visita o planeta a cada 75 ou 76 anos. Ao entrar na atmosfera, esses fragmentos queimam e criam os traços luminosos que vemos no céu.

O período de atividade deste fenômeno astronômico vai de 2 de outubro a 12 de novembro, segundo o Exoss, quando a Terra atravessa a parte mais densa e empoeirada desses detritos.

A Orionídeas é a segunda chuva de meteoros criada pelo Cometa Halley. A Eta Aquaridas, em maio, também foi formada por fragmentos do famoso cometa.