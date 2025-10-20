Maioria dos brasileiros não aprova exploração de petróleo na Margem Equatorial

A Petrobras recebeu o aval, nesta segunda-feira (20/10), do Ibama para perfurar um poço exploratório na Foz do Amazonas - (crédito: Petrobras/Divulgação)

Uma pesquisa revelou que a maioria dos brasileiros acredita que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva não deveria permitir a exploração de petróleo na bacia da Foz do Amazonas — região que possui potencial petrolífero, mas conta com diversas discussões socioambientais. A Petrobras recebeu o aval, nesta segunda-feira (20/10), do Ibama para perfurar um poço exploratório no local.

O levantamento do Instituto Datafolha apontou que 61% dos 2.005 entrevistados acreditam que Lula deveria proibir a exploração do petróleo na bacia da Foz do Amazonas. A pesquisa foi feita entre 8 e 9 de setembro deste ano. Todos os brasileiros ouvidos possuem 16 anos ou mais. A margem de erro do estudo é de 2 pontos percentuais, tanto para mais, quanto para menos.

“O levantamento mais recente, conduzido no segundo trimestre de 2025, mostra que o tema ainda é pouco conhecido pela população. Muitos entrevistados associam equivocadamente as operações à foz do rio Amazonas. Na realidade, os blocos se distribuem por uma ampla faixa do litoral brasileiro, em áreas marítimas distantes de manguezais e ecossistemas sensíveis”, diz texto da estatal em nota.

“Os benefícios percebidos superam os receios: geração de empregos, melhoria da infraestrutura, apoio a projetos ambientais e atração de investimentos”, completa.

Entre jovens de 16 a 24 anos, a necessidade de proibição da atividade atingiu 73% dos entrevistados. A licença concedida pelo Ibama também desagradou entidades ambientais e membros do governo.

