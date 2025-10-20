InícioBrasil
Anvisa proíbe comercialização de marca de azeite em todo o país

Agência destacou, entre outros pontos, que o azeite tem origem desconhecida, o que representa risco à saúde pública

Com a medida, ficam vetadas a fabricação, distribuição, importação, propaganda e o uso do azeite, além da comercialização do produto em todo o território nacional. - (crédito: Reprodução/gov.br (site oficial))

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a apreensão e a proibição de venda de todos os lotes do azeite de oliva Ouro Negro. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União nesta segunda-feira (20/10).

Com a medida, ficam vetadas a fabricação, distribuição, importação, propaganda e o uso do azeite, além da comercialização do produto em todo o território nacional.

De acordo com a Resolução-RE Nº 4.123, o produto foi desclassificado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, em uma operação realizada em outubro do ano passado. A agência também destacou que o azeite tem origem desconhecida, o que representa risco à saúde pública.

A empresa responsável pela importação do produto, a Intralogística Distribuidora Concept Ltda, está com o CNPJ suspenso na Receita Federal, conforme informou a agência reguladora.

A reportagem tenta contato com a empresa para obter um posicionamento. O espaço permanece aberto para manifestação. Caso haja resposta, a matéria será atualizada.

Correio Braziliense

20/10/2025
20/10/2025 15:16
