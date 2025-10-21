Morre Kadu Santos, fisiculturista multicampeão, aos 31 anos

O fisiculturista gaúcho Ricardo Nolasco dos Santos, conhecido no meio esportivo como Kadu Santos, morreu nesta segunda-feira (20/10), aos 31 anos, no Rio Grande do Sul. A informação foi confirmada por familiares por meio de um comunicado publicado nas redes sociais. A causa da morte não foi divulgada.

Natural de Novo Hamburgo, na Região Metropolitana de Porto Alegre, Kadu era uma das principais referências do fisiculturismo no estado. Nas redes sociais, onde acumulava mais de 12 mil seguidores, compartilhava treinos, dicas de preparação e bastidores de competições. Além de atleta, atuava como treinador e consultor on-line, auxiliando outros competidores e entusiastas do esporte.

O pai do atleta, Amauri Santos, lamentou a perda do filho em uma publicação emocionada. “O dia mais triste da minha vida. Meu filho amado”, escreveu ele ao divulgar a notícia.

O velório e sepultamento de Kadu Santos ocorreu nesta terça-feira (21/10), em Novo Hamburgo.

Carreira

Reconhecido pelo físico imponente e pela dedicação ao esporte, Kadu Santos acumulava uma trajetória de destaque nas competições de fisiculturismo. O atleta foi 11 vezes campeão de fisiculturismo e bicampeão geral do Muscle Contest, uma das mais prestigiadas competições da modalidade no Brasil.