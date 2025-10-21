Buzeira, influenciador digital, é alvo de novo pedido de prisão

Com mais de 15 milhões de seguidores no Instagram, Buzeira já era alvo de investigação da Polícia Civil - (crédito: Reprodução/Instagram)

O influenciador Bruno Alexssander Souza Silva, conhecido como Buzeira, foi alvo de novo pedido de prisão em São Paulo. Ele já está detido em Pinheiros (SP) após ser alvo de operação da Polícia Federal em operação contra um esquema de lavagem de dinheiro vinculado ao tráfico internacional de drogas.

Ao Correio, o Ministério Público de São Paulo confirmou o recebimento da denúncia e o pedido de prisão, mas destacou que o processo está em sigilo aguardando decisão do juiz, por isso não foi possível fornecer cópia da denúncia.

Com mais de 15 milhões de seguidores no Instagram, Buzeira já era alvo de investigação da Polícia Civil por lavagem de dinheiro, formação de quadrilha e exploração de jogos de azar devido à realização de sorteios e rifas realizadas por meio de seu perfil no Instagram.

Nas redes sociais, a equipe do influenciador publicou dois vídeos do momento da prisão dele, com a seguinte legenda: "Isso é um pedido de socorro".

O Correio não conseguiu localizar a defesa de Buzeira. O espaço segue aberto para eventuais manifestações.

