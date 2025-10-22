Morre, aos 106 anos, brasileiro recordista por casamento mais longo do mundo

Morreu na última segunda-feira (20/10), em Boa Viagem, no interior do Ceará, o agricultor Manoel Angelim Dino, aos 106 anos, em decorrência de complicações de saúde. Ele era conhecido, no Brasil e no mundo, por seu impressionante casamento de quase 85 anos com dona Maria de Sousa Dino, de 102 anos. Uma história de amor que rendeu ao casal o título de casamento mais longevo do mundo, reconhecido oficialmente pelo Guinness World Records em fevereiro deste ano.
A morte foi confirmada pelo grupo internacional LongeviQuest, referência mundial em pesquisas sobre longevidade e responsável por verificar e certificar o recorde do casal. Em nota, a organização lamentou a perda e destacou a trajetória de Manoel.
“Manoel Angelim Dino, uma das metades do casal com o casamento mais longo do mundo, faleceu em Boa Viagem, Ceará, em 20 de outubro, aos 106 anos e 95 dias”, disse o grupo. “Ele deixa sua esposa, Maria de Sousa Dino, de 102 anos, com quem compartilhou quase 85 anos de casamento.”
História
Nascido em 17 de julho de 1919, em Boa Viagem, Manoel conheceu Maria por volta de 1936, quando ambos trabalhavam na agricultura, ajudando suas famílias. Segundo a LongeviQuest, o primeiro encontro aconteceu quando Manoel viajou à região de Almeida, no mesmo município, para buscar uma remessa de rapaduras. Na época, o relacionamento não avançou, mas o destino os uniria novamente alguns anos depois.
O casal se casou em 20 de novembro de 1940, quando Manoel tinha 21 anos e Maria, 17. Desde então, construíram uma vida juntos no campo, cultivando fumo e sustentando a família com o trabalho rural. Ao longo das décadas, tiveram 13 filhos, 55 netos, 66 bisnetos e 14 tataranetos.
Em maio deste ano, a instituição homenageou o casal com uma cerimônia especial e a entrega de um troféu personalizado, reconhecendo oficialmente seu feito histórico. “Em fevereiro de 2025, o casal foi oficialmente verificado e reconhecido pela LongeviQuest, e logo depois o Guinness World Records confirmou o título.
Dona Maria, agora viúva aos 102 anos, se despede do companheiro com quem compartilhou quase nove décadas de vida, trabalho e afeto. O casal completaria 85 anos de casamento no próximo dia 20 de novembro.
