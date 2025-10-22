Homem sofre acidente e é prensado por barra de 100kg durante supino

Personal trainer afirma que banco cedeu durante exercício e barra de supino o atingiu - (crédito: Reprodução Instagram)

Um homem sofreu um acidente enquanto se exercitava em uma academia em Maceió, nessa segunda-feira (20/10). Thiego Teixeira, que é personal trainer, foi atingido por uma barra de ferro de supino e teve de ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no local. As imagens do socorro viralizaram.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Thiego explica que após uma falha do equipamento, a barra de ferro despencou com o impacto de 100kg sobre o seu peito. “O banco de supino acabou cedendo. A trava do banco quebrou e a barra, mesmo sendo barra guiada, caiu rapidamente por cima de mim”, afirma.

Ao site TNH1, o Samu afirmou que o personal estava com dores intensas no tórax e se queixava de falta de ar no momento do atendimento. Ele foi encaminhado para uma unidade de saúde particular da capital alagoana e recebeu alta nesta terça (21).

Segundo o homem, o laudo médico descartou fraturas. “O médico falou que, graças à grande quantidade de músculo que eu tenho, não houve fratura. Ele até se impressionou com o impacto de 100 quilos caindo na costela e não ter havido fratura”, relata.

O exercício praticado por Thiego no momento do acidente é focado no peitoral, visando desenvolver os músculos superiores do corpo, e conta com o apoio de um banco.