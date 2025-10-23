PM salva cachorro que sofreu convulsão na Grande Belo Horizonte; veja

No vídeo é possível ver o cão caído ao chão, se debatendo antes de receber ajuda do policial - (crédito: Reprodução/Redes Sociais )

Um sargento da Polícia Militar salvou a vida de um cachorro que sofreu uma convulsão em Ribeirão das Neves (MG), na Grande Belo Horizonte, nessa quarta-feira (22/10). O sargento Daniel Coutinho viu animal se debatendo em uma praça do bairro Maracanã e fez massagem cardíaca para salvar o cão.

Um vídeo do momento mostra o animal caído no chão, se debatendo, enquanto pessoas se aproximam. O sargento Daniel Coutinho, de folga, agacha-se e aplica massagem cardíaca com as pontas dos dedos, técnica semelhante à utilizada em crianças pequenas. Apoiado por um voluntário do projeto social que mantém a praça, ele mantém a massagem até que o cachorro se reergue e consegue caminhar.

“Não sabemos se era um cão de rua, mas conseguimos salvá-lo. Foi tudo muito rápido. O animal começou a tremer, deu um mal súbito, e a primeira coisa que veio à mente foi aplicar massagem cardíaca, que a gente aprende no treinamento para crianças, adultos ou idosos”, explicou o sargento, que tem 19 anos de experiência na Polícia Militar.

O resgate aconteceu na Praça do Abelha, um espaço que antes era um lixão e foi revitalizado para atender a comunidade local. “A praça se tornou o centro do nosso projeto. No domingo, fizemos uma festa para as crianças, comemorando cinco anos de atividades no bairro. Ontem estávamos limpando o local quando o cachorro passou mal e caiu. Foi então que agimos rapidamente para salvar a vida dele”, contou Coutinho.

O veterinário Gilson Dias, da Clínica AuQMia, analisou o caso e confirmou que o cachorro sofreu uma convulsão. “Ele apresentava tremores nos membros posteriores e depois na cabeça. É um processo rápido, mas extremamente desgastante, causando dor muscular intensa devido à acidose lática, semelhante ao que uma pessoa sente após esforço físico intenso".

Gilson afirma que é importante investigar a causa: "pode ser epilepsia congênita, impacto físico ou sequelas de doenças. Dependendo do histórico, o uso de anticonvulsivantes, pode tornar os episódios mais raros e menos impactantes para a saúde do animal”, explicou o veterinário.

O cachorro se recuperou rapidamente após a massagem e saiu andando sozinho. A identidade e situação do animal permanecem desconhecidas, já que aparentemente era um cão de rua.

Para o sargento Daniel Coutinho, a experiência reforça a importância do treinamento em primeiros socorros. “Em 19 anos de PM, já presenciei muitas situações de emergência, mas essa foi a primeira vez que precisei salvar um animal dessa forma. Foi gratificante ver que nosso trabalho não beneficia apenas a comunidade, mas também os animais que circulam pelo local”, afirmou.