Paraná registra mais duas mortes por intoxicação de metanol

Com os novos registros, Paraná totaliza 25 notificações, sendo seis confirmadas, quatro em investigação e 15 descartadas - (crédito: Michal Jarmoluk/Pixabay)

Nesta última quarta-feira (22/10), o Paraná confirmou duas novas mortes relacionadas a intoxicação por metanol em bebidas adulteradas. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa), as duas vítimas eram um homem de 43 anos, morador de Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba, e uma mulher de 41 anos, da capital.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Ambos apresentaram sintomas graves de intoxicação após ingerirem bebida alcoólica contaminada. “As duas mortes foram confirmadas nesta quarta-feira (22). O Paraná não possui mais casos confirmados internados no momento”, informou a Sesa em comunicado oficial.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Com os novos registros, o estado totaliza 25 notificações, sendo seis confirmadas, quatro em investigação e 15 descartadas. Das confirmações, três evoluíram para óbito: em Curitiba, Almirante Tamandaré e Foz do Iguaçu.

Leia também: Metanol: STF conta com 2 votos contra reativação de sistema de controle de produção de bebidas

A secretaria reforçou o alerta à população sobre os sintomas da intoxicação por metanol, que podem surgir entre seis e 72 horas após o consumo. Entre os sinais iniciais estão dor de cabeça, tontura, náuseas e confusão mental; em casos graves, podem ocorrer cegueira súbita, convulsões e coma. “O metanol não altera o cheiro nem o sabor da bebida, por isso a identificação é difícil. Qualquer sintoma após o consumo deve motivar atendimento médico imediato”, reforçou a Sesa.

Leia também: Primeira morte por intoxicação de metanol é confirmada no Paraná

Em nota enviada ao Correio, o Ministério da Saúde informou que o Brasil contabiliza 112 notificações de intoxicação por metanol, sendo 53 casos confirmados e 59 em investigação. O estado de São Paulo concentra a maior parte das ocorrências, com 42 confirmações e 18 em análise. Há ainda registros em Paraná (6), Pernambuco (3), Rio Grande do Sul (1) e Mato Grosso (1).

Até o momento, o país contabiliza 10 mortes confirmadas — sete em São Paulo, duas em Pernambuco e uma no Paraná. Outros 11 óbitos ainda estão sob investigação. Os dados apresentados nesta quinta-feira pelo governo do Paraná ainda não entraram no painel de monitoramento do governo federal.

Leia também: Startup doa 500 kits para detectar metanol em combustíveis e bebidas no DF

Orientações das autoridades

Evite bebidas sem registro, rótulo original ou vendidas por preços muito baixos;

Procure atendimento médico imediato em caso de sintomas como dor de cabeça, náuseas, visão turva ou dor abdominal após consumo de álcool;

Profissionais de saúde devem seguir protocolo de notificação e iniciar tratamento imediato com fomepizol ou etanol sob orientação médica;

Órgãos de fiscalização devem reforçar inspeções em fábricas clandestinas e estabelecimentos suspeitos.