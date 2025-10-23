Diretor de Cultura perde cargo após vídeo de tatuagem em prédio histórico

Tatuador afirma que móvel usado é do estúdio e garante que o Palacete Bolonha foi respeitado - (crédito: Reprodução / Redes sociais)

O prefeito de Belém, Igor Normando (MDB), exonerou o diretor da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult), Anderson Reis, depois que um vídeo do gestor da cultura sendo tatuado no Palacete Bolonha viralizou nas redes sociais. A publicação foi oficializada no Diário Oficial do Município (DOM) desta quarta-feira (22/10).

Nas imagens, divulgadas na terça-feira (21/10), Reis aparece sem camisa, sentado em uma poltrona antiga do museu, recebendo a tatuagem. A postagem, com a legenda “Tatuei em um palacete histórico”, gerou críticas de internautas e profissionais da cultura, que consideraram o ato um desrespeito ao espaço público tombado.

A Prefeitura esclareceu que houve “uso indevido das dependências e do mobiliário do Museu Casa Francisco Bolonha para fins pessoais” e reforçou o repúdio a qualquer conduta incompatível com o serviço público. A Semcult anunciou ainda que tomará medidas internas após o episódio.

A decisão foi tomada após a constatação do uso indevido das dependências e do mobiliário do Museu Casa Francisco Bolonha para fins pessoais. "A Prefeitura de Belém repudia qualquer conduta incompatível com o serviço público", informou. A reportagem também tenta contato com os demais órgãos envolvidos. Em caso de retorno, a matéria será atualizada.

Posicionamento do tatuador

O tatuador Dan Quixote, responsável pelo procedimento, se pronunciou em seu Instagram na manhã de quarta-feira (22/10). Ele explicou que realiza vídeos de tatuagem em diferentes pontos da cidade, como a Ilha do Combu e o Mercado de São Brás, e que seu projeto inclui o Complexo Feliz Lusitânia.

Sobre o episódio no Palacete Bolonha, Dan afirmou que a poltrona usada não pertence ao acervo do museu, mas ao seu estúdio De La Mancha, e garantiu que o espaço foi respeitado: “Não foi um atentado à cultura do nosso povo. Jamais desrespeitaria o local. Não tatuaria em um móvel da Belle Époque, nem se o próprio Bolonha permitisse”.

Segundo Dan, a sessão integra a série autoral “Tatuagens por Belém”, cujo propósito é valorizar lugares históricos da cidade e traduzir a linguagem em tatuagem. “Reafirmamos nosso respeito ao patrimônio e a comunidade que zela por sua memória”, diz a nota

O profissional também destacou que a sessão ocorreu com o palacete fechado e que não houve descarte de materiais contaminados no local, reforçando que não há vestígios da ação no patrimônio.

Palacete Bolonha

Localizado no bairro Nazaré, o Palacete Bolonha foi construído no início do século XX pelo engenheiro e arquiteto Francisco Bolonha e é um marco da Belle Époque em Belém. O prédio, tombado como patrimônio histórico, integra o Memorial dos Povos e passou por restauração completa, entregue à população em dezembro de 2020. Atualmente, abriga exposições, atividades educativas e visitas guiadas, sendo referência no turismo cultural da cidade.

