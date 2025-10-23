Nova apreensão de ouro em Roraima dá prejuízo de R$ 33 milhões ao garimpo ilegal

A suspeita é de que o ouro apreendido, que estava escondido em uma caminhonete, seja produto de garimpo ilegal em áreas de proteção ambiental e terras indígenas - (crédito: Divulgação/PRF)

A Polícia Rodoviária Federal realizou, na noite de quarta-feira (22/10), a terceira apreensão de ouro deste mês em Roraima. No total, foram apreendidas 11 barras de ouro maciço, totalizando 10,2 kg. O flagrante aconteceu na BR-401, em Boa Vista (RR), durante ação de policiamento. O valor do minério apreendido é de cerca de R$ 7 milhões, segundo a PRF.

A suspeita é de que o ouro apreendido, que estava escondido em uma caminhonete, seja produto de garimpo ilegal em áreas de proteção ambiental e terras indígenas. O condutor foi preso em flagrante e encaminhado para a Polícia Federal.

Veja o vídeo:

Na segunda-feira (20), a PRF apreendeu 37,4 kg distribuídos em 48 barras de ouro maciço, avaliados em mais de R$ 26 milhões, de acordo com a cotação atual do mineral. Ainda em outubro, no dia 10, mais 11,6 kg de ouro foram apreendidos. Totalizando as apreensões, o garimpo ilegal teve prejuízo superior a R$ 33 milhões.

Já em 4 de agosto, mais de 103 kg de ouro ilegal, avaliados em mais de R$ 60 milhões, foram localizados pelos agentes da PRF no interior de uma caminhonete abordada na Ponte dos Macuxis, na BR-401. Dois dias depois, a PRF interceptou mais um carregamento de 40 quilos de ouro, desta vez, em Altamira (PA), durante ação na BR-230 (Transamazônica).

As apreensões de ouro pela PRF são resultado do Plano Amazônia: Segurança e Soberania. A iniciativa foi lançada pelo governo federal em 2023 para intensificar o combate ao crime organizado na Amazônia Legal, composta pelos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, a Amazônia Legal.

